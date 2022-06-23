دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس

23/ 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير الكتلة الهوائية الساخنة بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصي الساحل الشرقي.

حيت تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية مابين (30 – 35)مْ، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا (مناطق الدواخل – مناطق الوسط والجنوب) مابين (37 – 42)مْ, وتصل على غدامس إلى (44)مْ.

ويكون البحر هادئ إلى خفيف الموج بوجه عام.

الله اعلم