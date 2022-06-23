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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس (2022/06/23

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (2022/06/23)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية بوحه عام.
• الريح براني إلى شرقي يتحول تدريجياً الى شلوق على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل سرت وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح بحري الى شرش بينما يكون باش الى غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر على ساحل بنغازي وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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