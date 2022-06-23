أثنى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على جهود البعثة الأممية في لي

أثنى رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على جهود البعثة الأممية في ليبيا على مدى السنوات الـ 11 الماضية. وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر، “انتهت خارطة الأمم المتحدة دون نجاح… حان الوقت للحل الليبي. أتطلع للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ (خارطة الطريق نحو التعافي)، أنا ملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة”.

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