وزارة الخارجية الليبية تعلن استغرابها بسبب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بشأن حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي، وتعدّيًا على السيادة الوطنية
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
وزارة الخارجية الليبية تعلن استغرابها بسبب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بشأن حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي، وتعدّيًا على السيادة الوطنية
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
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