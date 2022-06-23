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وزارة الخارجية الليبية تعلن استغرابها بسبب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة الخارجية الليبية تعلن استغرابها بسبب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، بشأن حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الموقع في جنيف، وتعتبره تدخلا في الشأن الليبي، وتعدّيًا على السيادة الوطنية
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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