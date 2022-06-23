صور | استمرار اغلاق ” تقاطع البيفي ” بين ⁧‫#تاجوراء‬⁩ و ⁧‫#طرابلس‬⁩ على يد مجموع

صور | استمرار اغلاق ” تقاطع البيفي ” بين #تاجوراء و #طرابلس على يد مجموعات مسلحة محتجة على ماقالت انه ” تهريب الردع لعلي دريدر آمر كتيبة الضمان سابقًا ” . #ليبيا #المرصد
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