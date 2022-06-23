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صور | استمرار اغلاق ” تقاطع البيفي ” بين ⁧‫#تاجوراء‬⁩ و ⁧‫#طرابلس‬⁩ على يد مجموع

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | استمرار اغلاق ” تقاطع البيفي ” بين ⁧‫#تاجوراء‬⁩ و ⁧‫#طرابلس‬⁩ على يد مجموعات مسلحة محتجة على ماقالت انه ” تهريب الردع لعلي دريدر آمر كتيبة الضمان سابقًا ” . ⁧‫#ليبيا‬⁩ ⁧‫#المرصد‬⁩




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ليبيا مباشر

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