في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتح

في إطار توثيق التعاون الفني بين المركز الوطني للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ليبيا

تم اليوم الخميس الموافق 23 / 6 / 2022 م عقد اجتماع بين السيدة / مدير البرامج والسادة / رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية، مدير إدارة الشئون الفنية، مدير إدارة المناخ المكلف، مدير مكتب التدريب ومدير مكتب التعاون الفني

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه المركز خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، والاحتياجات الملحة للمركز حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به في أفضل صورة ممكنة.









