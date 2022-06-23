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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ، الخميس، تسبب اشتباكات مسلحة شهدته

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ، الخميس، تسبب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، مساء الأربعاء، خسائر في الأرواح، و إنها تابعت بقلق شديد اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين لا يتبعان لها، محذرة من أن تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسـة المحافظة عـلى الأمـن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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