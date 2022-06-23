استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية القائم بأعمال السفارة المصرية لدى لي

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، لإبلاغه استياء الوزارة من الطريقة السيئة التي يعامل بها المواطنون الليبيون خلال دخولهم وخروجهم من مصر، واحتجت الوزارة على المعاملة السيئة للمواطنين عبر منفذ السلوم الحدودي، والانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة، دون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك.

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