أكد رئيس وفد الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، أن الملف ال

أكد رئيس وفد الاتحاد الإفريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، أن الملف الليبي يحظى باهتمام بالغ وعلى أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الإفريقي. وقال كلود خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس، إن “الاتحاد الإفريقي يعمل منذ سنوات من أجل تجاوز الشعب الليبي أزمته، وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من جميع الأزمات التي تمر بها ليبيا”.