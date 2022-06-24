نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (24/06/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية .
• الريح براني إلى شرقي يتحول تدريجياً الى شلوق على ساحل الخمس ومصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
• الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح شرش بينما يكون باش الى متغير الاتجاه على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصي الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر وذلك لأحتمال ظهور شبورة مائية على ساحل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر .
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