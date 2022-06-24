قال عضو مجلس النواب زايد هدية، إن مجلس النواب هو وحده المخول قانونًا بإعادة منح الثقة للسلطة التنفيذية القائمة المجلس الرئاسي والحكومة، أو سحبها وتكليف غيرها بالتشاور مع مجلس الدولة في حدود الاختصاصات الواردة بالاتفاق السياسي الليبي، وتابع:” لا شرعية لأي حكومة حاليًا سوى الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وينبغي الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق الواردة بالتعديل الدستوري الثاني عشر واعتباره الطريق السليم للوصول إلى الانتخابات”.

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