أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، عن دعمه الكامل لملف مشروع المصالحة الوطنية من أجل بناء الاستقرار والسلام في ليبيا، كما أكد دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

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