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صور | حريق ضخم يأتي على ” أفان مول ” في #مصراتة مخلفًا خسائر مادية كبيرة للتجار

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حريق ضخم يأتي على ” أفان مول ” في #مصراتة مخلفًا خسائر مادية كبيرة للتجار واصحاب المحلات ولا تقارير أولية عن خسائر في الارواح . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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