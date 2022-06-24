صور | حريق ضخم يأتي على ” أفان مول ” في #مصراتة مخلفًا خسائر مادية كبيرة للتجار واصحاب المحلات ولا تقارير أولية عن خسائر في الارواح . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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