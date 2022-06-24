عاجل > بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي : نرحب بالتقدم بين مجلسي النواب والدولة في #القاهرة بشأن القاعدة الدستورية وندعوهم للانتهاء منها لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلاً.

البيان : خارطة الطريق حددت نهايتها في 22 يونيو شرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر وهو ما لم يحدث .

البيان : نشدد على الحاجة لحكومة ليبية موحدة قادرة على تنفيذ الانتخابات في جميع أنحاء #ليبيا من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن.

البيان : نرفض بشدة الإجراءات المؤدية إلى العنف و مزيد من الانقسامات كإنشاء مؤسسات موازية أو محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة .

البيان : نرفض أي رفض للإنتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة. #المرصد