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عاجل > بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي : نرحب بالتقدم بين مجلسي النواب

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي : نرحب بالتقدم بين مجلسي النواب والدولة في #القاهرة بشأن القاعدة الدستورية وندعوهم للانتهاء منها لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عاجلاً.

البيان : خارطة الطريق حددت نهايتها في 22 يونيو شرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر وهو ما لم يحدث .

البيان : نشدد على الحاجة لحكومة ليبية موحدة قادرة على تنفيذ الانتخابات في جميع أنحاء #ليبيا من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن.

البيان : نرفض بشدة الإجراءات المؤدية إلى العنف و مزيد من الانقسامات كإنشاء مؤسسات موازية أو محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة .

البيان : نرفض أي رفض للإنتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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