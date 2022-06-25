دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت

25/ 06 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

درجات حرارة مرتفعة على أغلب مناطق ليبيا بسبب تأثرها بكتلة هوائية ساخنة بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصي الساحل الشرقي وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

حيت تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على المناطق الساحلية مابين (36 – 40)مْ، وتكون على على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مابين (32-35) مْ بينما تتراوح على باقي المناطق مابين (38 – 44)مْ.

ويكون البحر هادئ إلى خفيف الموج بوجه عام.

والله أعلم