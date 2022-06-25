أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة “عبد الله العقيلي” السبت انطل

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة “عبد الله العقيلي” السبت انطلاق أولى رحلات الحجاج للعام 1443 من مطار معيتيقة بنحو 250 حاجا.

وأشار “العقيلي” إلى أن الرحلات ستكون تباعا من خلال مطارات الأبرق وبنينا وسبها ومعيتيقة ومصراتة بواقع رحلتين يوميا، لافتا إلى أن ثاني الرحلات ستنطلق عند 8 مساءً من اليوم السبت عبر مطار معيتيقة.

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