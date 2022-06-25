أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية، بسبب نقص ت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فقدان 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية، بسبب نقص تزويدات الغاز المغذي لمحطات توليد شمال بنغازي والزويتينة، وأكدت الشركة في تنويه لها، أنها لم تتمكن من تشغيل بعض وحدات التوليد بمحطتي الشمال والزويتينة بقدرة متاحة 450 ميغاوات، لعدم توفر كميات الغاز الكافية، مشيرة إلى أن إجمالي القدرات المتاحة المفقودة نتيجة انخفاض ضغط الغاز بلغت 750 ميغاوات.

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