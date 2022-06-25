قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن انطلا

قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن انطلاق دوري التتويج سيكون في 13 من يوليو على أن يختتم في 27 من الشهر ذاته، جاء ذلك خلال قرعة الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الذي نظمه اتحاد الكرة، هذا ويقام الدوري السداسي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية، خارج ليبيا في حين لم يحدد اتحاد الكرة مكان إقامة الدوري حتى الآن.

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