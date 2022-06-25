شارك وفد مجلس النواب في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحديات

شارك وفد مجلس النواب في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها، والقت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة كلمة المجلس التي أكدت فيها بأن مجلس النواب كثف جهوده على مستويات عدة لصياغة منظومة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وترسيخ وحماية حقوق الأنسان التي تقوم على تعاون وشراكة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص.

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