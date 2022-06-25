توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، وصول موجة حر إلى المناطق الغربية، حيث تصل درج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، وصول موجة حر إلى المناطق الغربية، حيث تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية، مشيرا أن هذه الموجة تضرب الدواخل والجنوب خاصة، وتكون أقل حدة على المناطق الشمالية الشرقية، محذرّا بعدم التعرض لاشعة الشمس أثناء فترة الذروة وذلك من منتصف النهار من الساعة 12صباحا إلى الساعة 05 مساء, خلال الأيام القادمة.

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