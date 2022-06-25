أشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى وجود نقص في إمداد الوقود بالجناح الشرقي، مما أ

أشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى وجود نقص في إمداد الوقود بالجناح الشرقي، مما أثر على وحدات الإنتاج وزيادة ساعات طرح الأحمال، مؤكدة أن الكميات المتوفرة حالياً من الغاز هي 70 مليون قدم مكعب لإنتاج 400 ميغا وات؛ ولهذا قامت بتغيير بعض الوحدات من غاز إلى وقود سائل والجدول المرفق يبين القدرات المتاحة والمفقودة.

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