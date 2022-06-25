قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف الثلاثاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية، مشيدة باجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، قائلة إنها تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية، ولفتت إلى أن المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات.

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