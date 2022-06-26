الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأحد 26–06–2022

ملخص عام : يبقى تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-45)مْ على اغلب المناطق، وتسجل تراجع فترة المساء على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، ومابين (39-42)مْ علي باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-44)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38 -41) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00)