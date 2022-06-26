الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأحد 26–06–2022
ملخص عام : يبقى تأثير موجة الحر على المناطق الغربية خاصة الدواخل والجنوب.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-45)مْ على اغلب المناطق، وتسجل تراجع فترة المساء على المناطق الساحلية.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، ومابين (39-42)مْ علي باقي المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40-44)مْ.
الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38 -41) مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:18)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00)
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