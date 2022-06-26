نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد (26/06/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية .

• الريح براني إلى شرقي يتحول تدريجياً الى شلوق على الساحل من الخمس الى مصراتة سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل طرابلس.

• درجة حرارة سطح البحر (24 – 26) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح بحري إلى براني على ساحل الخليج وبنغازي وشرش على باقي الساحل سرعته تتراوح ما بين (05 -20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.50) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (23 – 25) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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إعداد:. التاريخ: 26/06/2022