صور | تواصل اغلاق المركب الجامعي #الزاوية منذ البارحة على يد مواطنين من منطقة ” السيدة زينب ” المجاورة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لمدد وصلت حتى 14 ساعة . #ليبيا #المرصد