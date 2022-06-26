صور | تواصل اغلاق المركب الجامعي #الزاوية منذ البارحة على يد مواطنين من منطقة ” السيدة زينب ” المجاورة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء لمدد وصلت حتى 14 ساعة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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