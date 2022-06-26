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#انفو_المرصد | من مقترحات الحويج الأربع لرفع الدعم ورفع سعر لتر الوقود مابين 2 د

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | من مقترحات الحويج الأربع لرفع الدعم ورفع سعر لتر الوقود مابين 2 دينار إلى 50 قرشًا في كل مقترح.. تعرف على إيرادات الدولة في كل منها 👇🏻 . #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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