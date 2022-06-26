من المنتظر أن يعقد، مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة يوم غد الإثنين جلسة لاستعراض الوضع في ليبيا، ستقدّم خلالها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطتها حول آخر الأوضاع في البلاد كما ستركز على “الاضطرابات السياسية المستمرة في ليبيا” والناجمة عن وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

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