صور | مديرية أمن السهل الغربي ترصد عبث وتغيير في العلامات الحدودية بين #ليبيا و #تونس على مستوى منطقة ” سانية الأحيمر ” الليبية لتجد بأنها ضُمت للأراضي التونسية و أن العلامات أزيحت من مكانها نحو الداخل الليبي لمسافات تمتد مابين 150 متر و 6 كم . #المرصد