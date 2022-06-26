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صور | مديرية أمن السهل الغربي ترصد عبث وتغيير في العلامات الحدودية بين #ليبيا و

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مديرية أمن السهل الغربي ترصد عبث وتغيير في العلامات الحدودية بين #ليبيا و #تونس على مستوى منطقة ” سانية الأحيمر ” الليبية لتجد بأنها ضُمت للأراضي التونسية و أن العلامات أزيحت من مكانها نحو الداخل الليبي لمسافات تمتد مابين 150 متر و 6 كم . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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