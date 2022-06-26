كشفت المباحث الجنائية مزدة عن وجود مخلفات حربية خطيرة في في أحياء سكنية متفرقة ب

كشفت المباحث الجنائية مزدة عن وجود مخلفات حربية خطيرة في في أحياء سكنية متفرقة بالمدينة، وقال الجهاز في بيان له، إنه تبين وجود كميات كبيرة من مخلفات الحرب وقنابل عالية الخطورة لم تنفجر بعد، وذلك بعد حملة تمشيط واسعة، إثر ورود معلومات رسمية، استمرت منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من المساء طالت مسافات شاسعة داخل المدينة.

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