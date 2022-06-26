دشن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، صباح اليوم الأحد، برن

دشن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، صباح اليوم الأحد، برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس ‏الكبرى، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقيادة الأمنية والأمم المتحدة، و ذكرت الوزارة بأن تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة يأتي ضمن مخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الأمن والشرطة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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