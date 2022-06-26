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دشن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، صباح اليوم الأحد، برن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دشن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، صباح اليوم الأحد، برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة بمديريات أمن طرابلس ‏الكبرى، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والقيادة الأمنية والأمم المتحدة، و ذكرت الوزارة بأن تدشين برنامج تأهيل أعضاء مراكز الشرطة يأتي ضمن مخرجات المشروع الإنمائي المشترك لتطوير الأمن والشرطة» والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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