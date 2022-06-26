حذر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” من قرار تغيير مجلس إدارة المؤسس

حذر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” من قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واصفا إجراء حكومة الوحدة الوطنية بهذا الخصوص “بغير القانوني” فهي حكومة “فاقدة للشرعية”، داعيا مجلس إدارة المؤسسة إلى نقل مقرها إلى بنغازي.

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