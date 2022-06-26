عاجل

حذر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” من قرار تغيير مجلس إدارة المؤسس

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” من قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، واصفا إجراء حكومة الوحدة الوطنية بهذا الخصوص “بغير القانوني” فهي حكومة “فاقدة للشرعية”، داعيا مجلس إدارة المؤسسة إلى نقل مقرها إلى بنغازي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك