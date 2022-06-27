قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن “المستشارة الأممي

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن “المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستغادر البعثة وتأمل أن تحقق نجاحا في الملف الليبي ولكن النهج الذي طالما اتبعته تجاه الأزمة لن يحقق أي نتائج ملموسة لاعتمادها على الحوار بين مجلسي النواب والدولة وإقصائها لمشروع الدستور والبحث عن بدائل أخرى بعيدا عن الإرادة الشعبية”.

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