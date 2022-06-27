عاجل

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن “المستشارة الأممي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن “المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ستغادر البعثة وتأمل أن تحقق نجاحا في الملف الليبي ولكن النهج الذي طالما اتبعته تجاه الأزمة لن يحقق أي نتائج ملموسة لاعتمادها على الحوار بين مجلسي النواب والدولة وإقصائها لمشروع الدستور والبحث عن بدائل أخرى بعيدا عن الإرادة الشعبية”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك