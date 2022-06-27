صنع الله : ندرس إعلان القوة القاهرة خلال 72 ساعة ما لم يستأنف انتاج وتصدير النفط من موانئ خليج #سرت.

⚡️ندعو جميع الأطراف إلى الحكمة والسماح بتدفق النفط وعدم الإنجرار وراء دعوات التصعيد .

⚡️هناك اغلاقات وهناك من يحاول في #طرابلس شيطنة قطاع النفط ولن نقف مكتوفي الايدي وسنتصدى بالقانون.

⚡️الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها و يجب عدم التسامح مع أي وزير أو شخص يسيس النفط .

⚡️لست سياسياً ولكن الاتجاه الصحيح وهو ان استقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها .

⚡️المركزي و وزارة المالية أوقفا تمويل حساب المحروقات ( الوقود ) منذ 6 اشهر .

⚡️لن نتمكن من توفير المحروقات خلال أسابيع للمواطنين ومحطات الكهرباء ونتوقع طرحًا للأحمال لعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل. #ليبيا #المرصد ( بيان )