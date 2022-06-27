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بعد توقف دام قرابة 10 سنوات.. سفينة “أبرار بن عوف” التابعة للقوات البحرية تعود م

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد توقف دام قرابة 10 سنوات.. سفينة “أبرار بن عوف” التابعة للقوات البحرية تعود من رحلة تدريبية داخلية على الساحل الليبي وعلى متنها عدد من طلبة أكاديمية الدراسات البحرية وطلبة من جامعة طرابلس – كلية الهندسة البحرية
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#afrigatenews




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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