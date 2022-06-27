تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا إندبندت” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى أ

تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا إندبندت” المالطية الناطقة بالإنجليزية إلى أهم الوسائل الناجحة لمواجهة التغير المناخي وقلة الغذاء في العالم، مشيرة إلى إمكانية مواجهة التصحر وارتفاع درجات الحرارة، من خلال اتباع النماذج الناجحة التي أثبتت القدرة على هذه المواجهة، من بينها مشروع النهر الصناعي، فهذا المشروع الرائد والحيوي في مجال تحويل صحاري لييبا إلى واحات خضراء قد انتهى بعد العام 2011.

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