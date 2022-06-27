خبر | فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية يؤكد لـ #المرصد تمكن قسم النجدة #بنغازي من ال

خبر | فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية يؤكد لـ #المرصد تمكن قسم النجدة #بنغازي من الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص بسرقة سيارات ” كيا – هيونداي” في نطاق مدينتي #طرابلس و #بنغازي حيث يقوم بسرقة السيارات من هنا ويبيعها هناك والعكس وقد بلغ اجمالي المسروقات اكثر من 80 سيارة ! . #ليبيا #المرصد