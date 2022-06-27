قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن المؤسسة تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال الـ 72 الساعة المقبلة في منطقة خليج سرت، ما لم يُستأنف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية بها.

ودعا صنع الله في بيان الإثنين، جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، والتمسك بسيادة البلاد.

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