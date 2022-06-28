أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، دعم حكومته للاجتماعات التشاوري

أكد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، دعم حكومته للاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف. وقال باشاغا في تغريدة عبر تويتر، “نتمنى أن ينتج عن اللقاء اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار”.

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