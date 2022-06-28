شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة “عب

شدد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة”، الثلاثاء، على أهمية العمل من أجل التوصل إلى إجماع مع الفاعلين الرئيسيين في أنحاء البلاد لدعم محادثات جنيف بين مجلسي النواب الدولة، التي تيسرها المستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز”، مؤكدا استمرار بلاده دعم الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية وصولا لحكومة موحدة منتخبة.

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