أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرصه على اختيار الشعب الليبي حكامه دون تدخل اجنب

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرصه على اختيار الشعب الليبي حكامه دون تدخل اجنبي، بانتخابات نزيهة وشفافة والخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغاً تستغله التنظيمات الإرهابية.

وشدد صالح في كلمته الثلاثاء في جنيف؛ على أن إرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة، مؤكداً سعي مجلس النواب لمصالحة مبنية على مرتكزات قوية، تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار.

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