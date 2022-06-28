انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بمماطلات المركزي بطرابلس واختلاقه الح

انتقد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي ما وصفه بمماطلات المركزي بطرابلس واختلاقه الحجج غير المبررة في اعتماد آلية لتوزيع السيولة عبر إدارة الرصد في بنغازي، وامتناعه عن توفير السيولة لها، وأضاف مركزي بنغازي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه سيلجأ إلى حلول بديلة، حفاظا على السلم الاجتماعي ببرقة وتفاديا لتكرار ماحدث العام 2015

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