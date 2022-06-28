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أمرت محكمة مالطية بإعادة 96 مليون يورو إلى الدولة الليبية، كانت بحساب المعتصم ال

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أمرت محكمة مالطية بإعادة 96 مليون يورو إلى الدولة الليبية، كانت بحساب المعتصم القذافي نجل العقيد الراحل داخل بنك فاليتا، وذكرت صحيفة مالطا توداي أن هذه المبالغ من الأموال التي يحتفظ بها بنك فاليتا من قبل ورثة الإبن الراحل للقذافي سيتعين دفعها لصالح الدولة الليبية، حيث تنتهي قضية مدتها 6 سنوات بقرار لصالح المدعي النائب العام الليبي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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