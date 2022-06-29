الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الأربعاء 29/ 06 / 2022 تبقى در

الوضع الجوي السائد والمتوقع

بداية من هذا اليوم الأربعاء 29/ 06 / 2022

تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق الغربية حيث تتراوح ما بين (36 – 41) مْ على معظم المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى الخليج مع تراجع في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر، وتتراوح ما بين(41 – 46) مْ على مناطق الدواخل والجنوب الغربي، بينما تكون معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح ما بين (29 – 31) مْ.

ومن المتوقع تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي من يوم الأحد القادم وسنوافيكم بالتفاصيل والتعديلات في نشراتنا اللاحقة.

والله أعلم

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية