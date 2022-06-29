قال رئيس ديوان مجلس شيوخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن “هناك عدة معضلات حالت دو

قال رئيس ديوان مجلس شيوخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، إن “هناك عدة معضلات حالت دون نجاح مبادرة المصالحة الوطنية التي سبق وأطلقها المجلس الرئاسي في سبتمر 2021، يأتي على رأسها العامل الأمني والسياسي”. وأشار المصباحي في تصريحات صحافية إلى أن مفهوم المصالحة الوطنية يتطلب إلماماً بالواقع السياسي والأمني والاجتماعي للبلد، ثم تليه مرحلة رصد الآليات الكفيلة بضمان نجاح هذه المبادرة.

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