عاجل > مؤسسة النفط : منشور وزارة المالية جانبه الصواب وقد حولت مخصصات المحروقات عن 4 اشهر بالدينار للمركزي .
⚡️ المركزي أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار لأسباب نجهلها رغم مطالبتنا المتكررة .
⚡️لم نستلم مخصصات حساب المحروقات في المصرف الخارجي بالدولار حتي نغطي المحروقات .
⚡️تصرف المركزي ترتب عليه نفاد المخزونات لدى شركتي البريقة والكهرباء مما خنق تزويد هذه المرافق الحيوية .
⚡️سنزود شركة الكهرباء و محطات التحلية والمخابز والمستشفيات وغيرها حسب الامكانيات المتاحة .
⚡️ نرى أزمة تلوح في الافق مالم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون أي ابطاء. #ليبيا #المرصد ( بيان )
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