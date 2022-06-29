عاجل > مؤسسة النفط : منشور وزارة المالية جانبه الصواب وقد حولت مخصصات المحروقات عن 4 اشهر بالدينار للمركزي .

⚡️ المركزي أوقف تغذية حساب المحروقات بما يقابله بالدولار لأسباب نجهلها رغم مطالبتنا المتكررة .

⚡️لم نستلم مخصصات حساب المحروقات في المصرف الخارجي بالدولار حتي نغطي المحروقات .

⚡️تصرف المركزي ترتب عليه نفاد المخزونات لدى شركتي البريقة والكهرباء مما خنق تزويد هذه المرافق الحيوية .

⚡️سنزود شركة الكهرباء و محطات التحلية والمخابز والمستشفيات وغيرها حسب الامكانيات المتاحة .

⚡️ نرى أزمة تلوح في الافق مالم يتم معالجتها بصورة عاجلة وفورية ودون أي ابطاء. #ليبيا #المرصد ( بيان )