أشاد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حلال اجتماعه بطرابلس مع رئيس المفوضية الوط

أشاد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حلال اجتماعه بطرابلس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بروح التوافق في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وقال نورلاند في تغريدة عبر تويتر، “لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا”.

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