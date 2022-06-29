عاجل

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماعه بطرابلس، مع رؤساء الجا

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماعه بطرابلس، مع رؤساء الجامعات الليبية، أهمية دور الجامعات الليبية، في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتأكيد ملكيته لكل الليبيين، من خلال المساهمة في إثرائه وتقديم الإضافة العلمية المعمقة، بفتح النقاش وإجراء استطلاعات الرأي المطلوبة، حول القضايا التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية التي أعلنها المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك