أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماعه بطرابلس، مع رؤساء الجا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال اجتماعه بطرابلس، مع رؤساء الجامعات الليبية، أهمية دور الجامعات الليبية، في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتأكيد ملكيته لكل الليبيين، من خلال المساهمة في إثرائه وتقديم الإضافة العلمية المعمقة، بفتح النقاش وإجراء استطلاعات الرأي المطلوبة، حول القضايا التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية التي أعلنها المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي.

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