🌍🌎🌏 جانب من مشاركة فريق من إدارة المناخ في المشاورات الإقليمية فيما يتعلق بالمعدلات المناخية خلال الفترة من 1991- 2020 ليوم الأربعاء 2022/6/29 عند الساعة 9 صباحا بمقر المركز الوطني للارصاد الجوية عن طريق تطبيق (zoom)







