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جانب من مشاركة فريق من إدارة المناخ في المشاورات الإقليمية فيما يتعلق بالمعدلات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🌍🌎🌏 جانب من مشاركة فريق من إدارة المناخ في المشاورات الإقليمية فيما يتعلق بالمعدلات المناخية خلال الفترة من 1991- 2020 ليوم الأربعاء 2022/6/29 عند الساعة 9 صباحا بمقر المركز الوطني للارصاد الجوية عن طريق تطبيق (zoom)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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