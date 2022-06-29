🌍🌎🌏 جانب من مشاركة فريق من إدارة المناخ في المشاورات الإقليمية فيما يتعلق بالمعدلات المناخية خلال الفترة من 1991- 2020 ليوم الأربعاء 2022/6/29 عند الساعة 9 صباحا بمقر المركز الوطني للارصاد الجوية عن طريق تطبيق (zoom)
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ليبيا مباشر
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