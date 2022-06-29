عاجل

خبر | الدبيبة : القروض لعدة شرائح الأولى من يريدون البناء فوق أسطح منازل أهلهم ا

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الدبيبة : القروض لعدة شرائح الأولى من يريدون البناء فوق أسطح منازل أهلهم او لديهم اراضي.

الدبيبة : من الممكن ان نوزع المشاريع الاسكانية المتوقفة على الشباب كهياكل ونمنحهم قروض لاستكمالها.

الدبيبة : سنوزع قطع اراضي وتقسيمات في مختلف عبر مصلحة التخطيط العمراني ثم نمنح المستفيدين قروض .

الدبيبة : مصرف الاذخار لم يعمل منذ سنوات ويحتاج الاموال و اطلب من المصارف التجارية دعم هذا البرنامج.

الدبيبة : هناك مشاكل تتعلق باشخاص لديهم تخصيصات سابقة ويوم 12 اغسطس سينطلق مشروع القروض . #ليبيا #المرصد ( تصريحات )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك