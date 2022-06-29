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أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأربعاء، خلال اجتماع عقده عبر تقنية “زوم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأربعاء، خلال اجتماع عقده عبر تقنية “زوم” مع عدد من أعضاء مجلس الدولة؛ ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.
وقال “باشاغا” خلال الاجتماع إن حكومته قد تبنت خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن، تضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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