أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأربعاء، خلال اجتماع عقده عبر تقنية “زوم” مع عدد من أعضاء مجلس الدولة؛ ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

وقال “باشاغا” خلال الاجتماع إن حكومته قد تبنت خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن، تضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة.

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